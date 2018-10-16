В Киеве произошла масштабная драка

В Киеве недалеко от станции метро Харьковская произошла масштабная драка между двумя компаниями молодых людей.
Подрались мужчины славянской и восточной внешности. Всего около 40 человек, сообщает Рoliteka.
Драка началась через дорогу от ТРЦ "New way". Посетители лотереи "Космолот" разошлись во мнениях. Поэтому решили разобраться с применением ножей и травматического оружия. Также участники конфликта разбили лобовое стекло в автомобиле, который был припаркован рядом.
Полиция узнала о кровавой драке с анонимного звонка. Когда патруль прибыл на место происшествия, хулиганов уже не было.
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На асфальте осталась дорожка крови, которая ведет к игорному заведению. По словам свидетелей, одного человека увезла "скорая".
Информацию удалось получить только от хозяина разбитого авто. На месте работает следственно-оперативная группа.
В Сумах патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения.
Между ним и правоохранителями произошел конфликт, в ходе которого сбушник ударил в глаза патрульного и скрылся с места происшествия.
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