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вторник, 16 октября 2018 04:17

В Киеве произошла масштабная драка

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В Киеве произошла масштабная драка
В Киеве подрались около полусотни парней. Фото: Рoliteka.

В Киеве недалеко от станции метро Харьковская произошла масштабная драка между двумя компаниями молодых людей.

Подрались мужчины славянской и восточной внешности. Всего около 40 человек, сообщает Рoliteka.

Драка началась через дорогу от ТРЦ "New way". Посетители лотереи "Космолот" разошлись во мнениях. Поэтому решили разобраться с применением ножей и травматического оружия. Также участники конфликта разбили лобовое стекло в автомобиле, который был припаркован рядом.

Полиция узнала о кровавой драке с анонимного звонка. Когда патруль прибыл на место происшествия, хулиганов уже не было.

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На асфальте осталась дорожка крови, которая ведет к игорному заведению. По словам свидетелей, одного человека увезла "скорая".

Информацию удалось получить только от хозяина разбитого авто. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Сумах патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения.

Между ним и правоохранителями произошел конфликт, в ходе которого сбушник ударил в глаза патрульного и скрылся с места происшествия.

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