В Киеве устроили парад зомби фото

В Киеве в субботу, 26 октября, прошел парад зомби Zombie Walk в честь Хэллоуина.

На мероприятие собрались десятки людей, которые были переодеты и загримированные в различных монстров, причудливых созданий или хоррор-героев. Об этом сообщает Апостроф.

Подобные парады проходят в Киеве ежегодно. Участники мероприятия ходят по улицам города и пугают всех, кто попадется на пути. Участвовать в параде могут все желающие в тематических костюмах - зомби, призрака, мутанта, ведьмы, вампира или любой другой нечисти.

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