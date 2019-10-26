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суббота, 26 октября 2019 19:55

В Киеве устроили парад зомби фото
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В Киеве в субботу, 26 октября, прошел парад зомби Zombie Walk в честь Хэллоуина.

На мероприятие собрались десятки людей, которые были переодеты и загримированные в различных монстров, причудливых созданий или хоррор-героев. Об этом сообщает Апостроф.

Подобные парады проходят в Киеве ежегодно. Участники мероприятия ходят по улицам города и пугают всех, кто попадется на пути. Участвовать в параде могут все желающие в тематических костюмах - зомби, призрака, мутанта, ведьмы, вампира или любой другой нечисти.

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Накануне Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. Фото: Апостроф
Накануне Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. Фото: Апостроф
Накануне Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. Фото: Апостроф
Накануне Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. Фото: Апостроф
Накануне Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. Фото: Апостроф

Журнал Forbes назвал 5 лучших фильмов ужасов, которые вышли в прокат в 2018 году. Лидером рейтинга стала картина "Наследственность".

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