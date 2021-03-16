В Киеве установили первые посты контроля воздуха - фото

В Дарницком и Днепровском районах Киева установили 2 поста, которые будут следить за качеством воздуха. Расположены они на ул. Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"Еще 3 поста планируем установить до конца этого года в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы", - отметил Кличко.

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, озон, сероводород, аммиак, пыль, формальдегид, метил меркаптан и тяжелые металлы.

По словам мэра, оборудование и программное обеспечение на постах соответствует директивам ЕС и рекомендациям ВОЗ. Подобные системы работают в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Все данные мониторинга можно увидеть в режиме онлайн по ссылке.

Украинская столица едва не каждый день попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. Так, 11 марта Киев занял 12-е место среди городов, где дышать труднее.