В Киеве столкнулись 6 автомобилей: видео с места ДТП

В масштабном ДТП в Киеве сошлись 6 машин. Фото: скриншот с видео

В среду, 20 января, возле станции метро Черниговская в Киеве произошла авария с участием 6 автомобилей.

Согласно данным Google Maps, пробка образовалась на Броварском просп. в сторону метро Дарница, пишет Obozrevatel.

Проблемы с автодвижение также наблюдаются на ул. Братиславской, просп. Освободителей, Романа Шухевича, Николая Бажана, Голосеевском, Победы и Валерия Лобановского.

Тянучки есть и в центре города, в районе Бессарабского рынка, бульв. Тараса Шевченко и Дружбы Народов, а также на Большой Окружной. На всех мостах, кроме Дарницкого, есть пробки.

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На просп. Отрадном в Киеве патрульные остановили автомобиль, в котором нашли предметы похожи на оружие и наркотики. Водитель не имел прав и был "под кайфом".