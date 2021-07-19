В Киеве стало больше парковочных зон

Впервые зоны парковки в столице определяли еще в 2011 году. С тех пор они не менялись. Фото: КГГА

В Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Зона №1 охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку. Ее расширили до 224 паркоплощадок на 4320 автомобилей. Также создали "острова" первой зоны внутри второй зоны - район Караваевых дач и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской пл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП

Зона №2 уменьшилась с 247 парковочных площадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" второй зоны также созданы внутри третьей зоны - у рынков "Троещина", "Лесной", авторынка, метро Лесная и музея "Пирогово".

Зона №3 охватывает спальные районы с наименьшим трафиком.

С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке. По 16 июля инспекторы не будут штрафовать водителей за задержку оплаты парковки, а будут проводить разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты. Также Киев начал борьбу с "частными" парковками.