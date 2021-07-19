В Киеве стало больше парковочных зон

 
Ексклюзивы
1/5
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 396
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1242
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 657
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 765
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3474
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1584
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5121
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 819
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 234
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
7
9
3
7
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
&quot;Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?&quot; - открыли Бессарабский рынок
"Почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок
Видео
Все видео
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Интервью
1/5
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 414
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 765
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2250
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 612
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 702
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 450
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 12:22

В Киеве стало больше парковочных зон

  Комментировать
В Киеве стало больше парковочных зон
Впервые зоны парковки в столице определяли еще в 2011 году. С тех пор они не менялись. Фото: КГГА

В Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Зона №1 охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку. Ее расширили до 224 паркоплощадок на 4320 автомобилей. Также создали "острова" первой зоны внутри второй зоны - район Караваевых дач и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской пл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП

Зона №2 уменьшилась с 247 парковочных площадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" второй зоны также созданы внутри третьей зоны - у рынков "Троещина", "Лесной", авторынка, метро Лесная и музея "Пирогово".

Зона №3 охватывает спальные районы с наименьшим трафиком.

С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час пользования парковкой - читайте по ссылке.

По 16 июля инспекторы не будут штрафовать водителей за задержку оплаты парковки, а будут проводить разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты.

Также Киев начал борьбу с "частными" парковками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве стало больше парковочных зон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 7965
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4086
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему
 Просмотров: 2907
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 2646
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна
Врач исследовал, какая вакцина против Covid-19 более эффективна Просмотров: 2547
Новости Киева
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра Просмотров: 54
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
4
 Просмотров: 567
Юбиляр Кличко отправился в отпуск по семейным обстоятельствам
Юбиляр Кличко отправился в отпуск по семейным обстоятельствам Просмотров: 261
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
 Просмотров: 288
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
7
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
4
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
1
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 6868
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть