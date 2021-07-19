Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП

В Киеве на ул. Лаврухина водительница врезалась в здание ТРЦ "Район" и протаранила парковочную будку.

Об этом сообщило dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua

"Женщина на автомобиле КИА растерялась и сначала врезалась в здание торгового центра, а затем, сдав назад, протаранил будку парковщика, которая упала на Volkswagen, выезжающий с ТРЦ", - говорится в посте.

Отмечается, что после нескольких ударов водительница остановила авто и перестала пытаться выехать с территории ТРЦ.

В результате аварии никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео

В Киеве на просп. Лобановского, 150 женщина навеселе, управляя автомобилем КИА, протаранила несколько припаркованных машин. Впоследствии водитель заявила, что является "полковником полиции".