В Киеве сравнивают с землей историческое здание на горе Щекавице

В Киеве на ул. Олеговской, 36 сносят бывшее общежитие работников радиостанции, расположенное на горе Щекавица.

Об этом сообщил краевед Антон Короб в Facebook.

Фото: facebook.com/korob.anton

"Несколько дней назад произвольно, без объявления работ, начали снос интересного здания, которое в силу своего доминирующее положение на горе Щекавица, имеет большое композиционное значение в панораме летописных гор", - написал Короб.

Он добавил, что это общежитие для работников радиостанции построили на месте Щекавицкого православного кладбища в конце 1940-х - начале 1950-х годов.

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"Ориентировочно (здание. - Gazeta.ua) возвели одновременно с антенной в 1951 года. Общежитий по этому типичному проекту в Киеве было построено три: на Чигорина, 2 (сохранился, реконструированный), на Патриса Лумумбы (уничтожен) и этот", - отметил Короб.

Характерной чертой этого проекта есть ломаная мансардная крыша и фигурный высокий фронтон. Он напоминает северо-европейскую архитектуру эпохи позднего ренессанса - барокко.

20-летний дом Уткина на ул. Петлюры, 29 в Киеве снесли. Делать это начали 10 апреля этого года. По оценкам специалистов, он находился в аварийном состоянии. Вместо бывшего доходного дома собираются возвести 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".