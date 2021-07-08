В Киеве спасли маленькую француженку

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 666
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 567
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 954
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 549
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 180
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1503
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1323
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1296
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2727
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
5
4
4
16
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Силовики штурмовали квартиру &quot;голосеевского&quot; стрелка - задержали двух человек
Силовики штурмовали квартиру "голосеевского" стрелка - задержали двух человек
Стрелял по людям из ружья - спецназовцы пытаются поймать вооруженного киевлянина
Стрелял по людям из ружья - спецназовцы пытаются поймать вооруженного киевлянина
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Иллюстратор с мировым именем три года рисует Киев. Картины поражают
Видео
Все видео
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
"На Виннику когда-то было больше людей, чем на Тине Кароль" — как прошел второй день на Atlas Weekend
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
С алкоголем и песнями: девушки устроили "вечеринку" возле могил
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 495
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2448
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 405
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 09:41

В Киеве спасли маленькую француженку

  Комментировать
В Киеве спасли маленькую француженку
Девочка - гражданка Франции. Она родилась с патологией. Фото: скриншот с видео

Врачи киевского Института сердца спасли жизнь маленькой гражданки Франции, которой было только два дня. У ребенка была редкая патология.

Об этом сообщила пресс-служба Института сердца Минздрава в Facebook.

"У девочки была редкая патология - транспозиция магистральных сосудов и дефект межжелудочковой перегородки. Поэтому выполнили достаточно сложную операцию артериального переключения с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки", - говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Девочка уже дома с родителями и набирает вес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сердце прооперировали без разреза

В киевском роддоме впервые за 10 лет родилась тройня - мальчик и две девочки. Детей назвали Артем, Алиса и Александра. Дети родились на 36-й неделе и у них были проблемы с установкой дыхательных функций. Новорожденные уникальны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве спасли маленькую француженку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 7273
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6714
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4590
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 4581
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 4122
Новости Киева
Показали фото полицейского, в которого стрелял "голосеевский" стрелок
Показали фото полицейского, в которого стрелял "голосеевский" стрелок Просмотров: 657
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
5
 Просмотров: 468
Фигурант нескольких дел, который потерял жилье: что известно о "голосеевском" стрелке
Фигурант нескольких дел, который потерял жилье: что известно о "голосеевском" стрелке Просмотров: 693
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
5
 Просмотров: 702
Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком
Рассказали о состоянии раненого "голосеевским" стрелком Просмотров: 225
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Краще не ризикувати
2
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
Голосов: 6849
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть