В Киеве спасли маленькую француженку

Девочка - гражданка Франции. Она родилась с патологией. Фото: скриншот с видео

Врачи киевского Института сердца спасли жизнь маленькой гражданки Франции, которой было только два дня. У ребенка была редкая патология.

Об этом сообщила пресс-служба Института сердца Минздрава в Facebook.

"У девочки была редкая патология - транспозиция магистральных сосудов и дефект межжелудочковой перегородки. Поэтому выполнили достаточно сложную операцию артериального переключения с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки", - говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Девочка уже дома с родителями и набирает вес.

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В киевском роддоме впервые за 10 лет родилась тройня - мальчик и две девочки. Детей назвали Артем, Алиса и Александра. Дети родились на 36-й неделе и у них были проблемы с установкой дыхательных функций. Новорожденные уникальны.