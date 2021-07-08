В Киеве спасли маленькую француженку

Врачи киевского Института сердца спасли жизнь маленькой гражданки Франции, которой было только два дня. У ребенка была редкая патология.
Об этом сообщила пресс-служба Института сердца Минздрава в Facebook.
"У девочки была редкая патология - транспозиция магистральных сосудов и дефект межжелудочковой перегородки. Поэтому выполнили достаточно сложную операцию артериального переключения с пластикой дефекта межжелудочковой перегородки", - говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. Девочка уже дома с родителями и набирает вес.
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В киевском роддоме впервые за 10 лет родилась тройня - мальчик и две девочки. Детей назвали Артем, Алиса и Александра. Дети родились на 36-й неделе и у них были проблемы с установкой дыхательных функций. Новорожденные уникальны.
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