В Киеве спасли кота, которого засосало двигателем машины

В Киеве на ул. Гончара под капот автомобиля залез кот. Когда запустился мотор, его затянуло под ремень. Владелец авто услышал удар и крики.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Служба спасения установила, что кота за хвост намотало на шкив и прижало ремнем генератора. Его освобождали более часа. Машину пришлось поднимать и частично разбирать.

"Кота достали. У него содрана шерсть, несколько ударов и синяков, хвост придется, скорее всего, ампутировать, поскольку он сломан в нескольких местах. По всему телу есть удары и синяки", - говорится в посте.

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Ветеринары говорят, что кота назвали Васькой, жить будет.

"И еще раз просим водителей, независимо от времени года и суток, перед запуском двигателя открывать капот и проверять наличие там котов. Это займет всего несколько секунд, но может спасти коту жизнь, а вам время и деньги. Намотка котов на ремень не способствует хорошей работе автомобиля ", - добавили спасатели.

В селе Халепье Обуховского района конь упал в колодец, который был открыт и расположен в зарослях. Для его спасения провели целую спецоперацию.