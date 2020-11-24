Под Киевом провели спецоперацию по спасению лошади

Сегодня, 24 ноября, в селе Халепье Обуховского района конь упал в колодец, который был открыт и расположен в зарослях.

Сообщение о помощи поступило в 12:00 от владелицы животного, отметила ГСЧС Киевской области.

Автор: ГСЧС На место происшествия прибыл экипаж спасателей 17 ДПРЧ города Украинка

"Совместными усилиями работников ГСЧС и местных жителей, с помощью спасательных рукавов и трактора, животное удалось вытащить на поверхность", - говорится в сообщении.

Серьезных травм конь не получил.

Автор: ГСЧС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одинокий пони бродил по городу и ел мусор: момент попал на видео

В Киеве на ул. Сеченова котенок упал в унитаз и исчез в канализации. Его удалось спасти.