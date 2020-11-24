Под Киевом провели спецоперацию по спасению лошади

Сегодня, 24 ноября, в селе Халепье Обуховского района конь упал в колодец, который был открыт и расположен в зарослях.
Сообщение о помощи поступило в 12:00 от владелицы животного, отметила ГСЧС Киевской области.
"Совместными усилиями работников ГСЧС и местных жителей, с помощью спасательных рукавов и трактора, животное удалось вытащить на поверхность", - говорится в сообщении.
Серьезных травм конь не получил.
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