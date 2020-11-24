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вторник, 24 ноября 2020 16:49

Под Киевом провели спецоперацию по спасению лошади

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Сегодня, 24 ноября, в селе Халепье Обуховского района конь упал в колодец, который был открыт и расположен в зарослях.

Сообщение о помощи поступило в 12:00 от владелицы животного, отметила ГСЧС Киевской области.

Автор: ГСЧС
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"Совместными усилиями работников ГСЧС и местных жителей, с помощью спасательных рукавов и трактора, животное удалось вытащить на поверхность", - говорится в сообщении.

Серьезных травм конь не получил.

Автор: ГСЧС
 

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В Киеве на ул. Сеченова котенок упал в унитаз и исчез в канализации. Его удалось спасти.

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