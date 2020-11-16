В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз

В Киеве на ул. Сеченова котенок упал в унитаз и исчез в канализации.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, сообщили в Facebook Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"При обследовании подвала здания установили, что котенок мяукает изнутри труб, однако точное его местонахождение удалось определить не сразу. Оказалось, что животное находилось за пределами здания. Его нашли в колодце канализационного коллектора у выхода из дома. Котенок выжил и чудом смог не утонуть и не отравиться вредными веществами", - говорится в сообщении.

Команда по спасению животных отметила, что шансов выжить у малыша практически не было. Но, его удалось достать и вернуть владельцам. Они должны сделать выводы и не допустить повторения такой ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одинокий пони бродил по городу и ел мусор: момент попал на видео

В Киеве женщина нашла собаку, сбежавшую во время прогулки 11 лет назад.