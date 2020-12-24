В Киеве снегопад спровоцировал шокирующие количество ДТП

Снегопад в Киеве: за сутки произошло более 340 ДТП. Фото: Патрульная полиция Киева

Из-за ухудшения погоды за прошедшие сутки в Киеве произошло 342 ДТП.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отворачиваться от вождения. Если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения - воспользуйтесь лучше общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Последствия снегопада в течение ночи ликвидировали 225 единиц спецтехники и 34 бригады с ручной уборки, которые очищали дороги, тротуары.

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В среду, 23 декабря, Киев начало засыпать снегом. Осадки фиксировали в нескольких районах столицы. Средняя температура держалась на уровне -1°C. Из-за снегопада столичные дороги сковали пробки и много ДТП.