Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную

В среду, 23 декабря, на ул. Щусева столицы столкнулись 3 автомобиля.

Масштабное автопроисшествие в районе Дорогожичей произошла с участием авто Ford, Hyundai и Chery, пишет "Магнолия-ТВ".

Фото: "Магнолия-ТВ"

По словам водителя Hyundai, Ford двигался на ул. Щусева в направлении ул. Стеценка. Вероятно, на скользкой дороге Ford занесло, он вылетел боком на встречную полосу и ударил Hyundai. Ford развернуло, после чего автомобиль ударил Chery.

За рулем Ford была беременная женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. С авто Hyundai пострадал пассажир. Мужчину также забрала "скорая".

Удар был настолько мощный, что снес половину Ford.

ДТП почти парализовала движение на ул. Щусева и Стеценка. Машины вынуждены миновать место аварии, чего не может сделать общественный транспорт.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все обстоятельства ДТП.

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Возле села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF. В результате ДТП 1 человек погиб. Еще 2 травмированы, среди них - беременная.