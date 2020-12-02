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среда, 02 декабря 2020 13:16

4 авто сошлись в смертельном столкновении. Среди искалеченных - беременная
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Вблизи Тернополя на трассе столкнулись 3 легковушки и грузовик. Один мужчина погиб. Еще два человека травмированы, среди них - беременная
Фото: tp.npu.gov.ua
Вблизи Тернополя на трассе столкнулись 3 легковушки и грузовик. Один мужчина погиб. Еще два человека травмированы, среди них - беременная
Вблизи Тернополя на трассе столкнулись 3 легковушки и грузовик. Один мужчина погиб. Еще два человека травмированы, среди них - беременная

Утром 2 декабря близ села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF.

В результате ДТП 1 человек погиб. Еще 2 травмированы, среди них - беременная, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, водитель Peugeot не придерживался безопасной дистанции и врезался в Toyota, водитель которого пыталась вернуть с главной на второстепенную дорогу. От удара авто выехало на встречную полосу. В это время там проезжал грузовик DAF. Водитель, пытаясь обойти препятствие, столкнулся с Škoda и съехал в кювет", - сказано в сообщении.

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Погибший в аварии - 29-летний водитель Škoda. Его 31-летнюю беременную пассажирку, жительницу Збаражского района, госпитализировали в Тернопольский областной перинатальный центр "Мать и дитя". В медучреждение с тяжелыми травмами попал и водитель Peugeot. Его из покореженного авто доставали спасатели.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства ДТП.

Вблизи Умани Черкасской области ремонтировали дорогу. Поэтому образовалась очередь из автомобилей, ждали, когда им позволят проехать. Внезапно в колонну врезался грузовик Scania. Первым под удар попал микроавтобус. Его отбросило на обочину. Автомобиль ЗАЗ буквально зажало между фур. Погибли 47-летняя женщина и ее 5-летний сын. Водитель грузовика задержан.

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