В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом

По состоянию на 11 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 371 больного. Вчера болезнь диагностировали у 404 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 117 588.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 6 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 43 446 жителей Киева. Умерли 12 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2089 киевлян", - отметил глава столицы .

Подхватили недуг:

- 202 женщины в возрасте от 20 до 82 лет,

- 154 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет,

- 8 девочек от 1 месяца до 16 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 129, в Святошинском и Шевченковском районах - по 45, в Днепровском - 39 случаев.

Такой прирост специалисты объясняют послепраздничным эффектом, когда люди не спешат обращаться к врачам.

За последние сутки в Украине обнаружили 4288 новых больных коронавирусом. Из них детей - 133, медработников - 184. По состоянию на утро 11 января, имеем 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.