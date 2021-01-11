Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4288 новых больных коронавирусом. Из них детей - 133, медработников - 184.

Всего, по состоянию на утро 11 января, имеем 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 19 835 летальных. 68 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 796 417 пациентов, из них за последние сутки - 4819, сообщает Минздрав.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Запорожской области - 458. Далее следуют Киев - 371, Киевская - 365, Одесская - 312, Николаевская - 293 области.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 371 случай;

Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 243 случая;

Донецкая область - 153 случая;

Житомирская область - 120 случаев;

Закарпатская область - 44 случая;

Запорожская область - 458 случаев;

Ивано-Франковская область - 92 случая;

Киевская область - 365 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 140 случаев;

Львовская область - 160 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 312 случаев;

Полтавская область - 217 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 160 случаев;

Тернопольская область - 103 случая;

Харьковская область - 96 случаев;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черкасская область - 229 случаев;

Черновицкая область - 153 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.