В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом

По состоянию на 4 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 504 больных. Вчера недуг диагностировали у 370 человек. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Подтвержденных случаев заболевания - 113 523.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболев также 31 медик

"В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 120 человек. Всего коронавирус преодолели 40 354 жителя столицы. Умерли 14 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1977 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 288 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

- 183 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет,

- 15 девочек от 1 до 16 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 192, в Днепровском - 84 и в Соломенском районе - 51 случай.

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За последние сутки в Украине обнаружили 4158 новых больных коронавирусом. Из них детей - 170, медработников - 163. По состоянию на утро 4 января имеем 1 078 251 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.