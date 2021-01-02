Ляшко объяснил, какие вакцины будут использовать в Украине

Путинская вакцина еще не прошла необходимые тесты. Фото: pexels.com

В Украине будут использовать только те вакцины от Covid-19, которые успешно завершили клинические испытания.

"Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Уже есть вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.

"Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политики. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил Ляшко.

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Он заявил, что завершение 3 фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировали на декабрь 2021 года.

В октябре нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук ездил к президенту РФ Владимиру Путину в его резиденцию Ново-Огарево. Там хвастался, что в оккупированном Крыму колол себе российскую "вакцину" от коронавируса. После этой поездки в Службу безопасности Украины и Министерства здравоохранения написали обращение.