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вторник, 28 декабря 2021 15:54

В Киеве решили не проверять сирены 29 декабря

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В Киеве решили не проверять сирены 29 декабря
Ранее объявления о проверке сирен были вывешены в подъездах. Фото: twitter.com/Vitalii93211808

29 декабря в Киеве не будет проверок сирен, хотя в некоторых подъездах вывесили объявления об этом.

Начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерина Баранова сказала, что проверку 29 декабря не утвердили, передает Суспільне.

"Некоторые исполнители перевыполнили поручение, когда еще не была согласована дата", - сказала она.

Дату проверки готовности территориальной системы оповещения сообщат на официальных ресурсах КГГА.

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Сирены должны были проверять еще в ноябре, но этого не сделали.

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Атаковать могут Мариуполь и Одессу. Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.

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28
декабря

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