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понедельник, 09 августа 2021 01:25

В Киеве прошел марш солидарности с белорусами

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В Киеве на марш солидарности с белорусами собрались несколько сотен человек, не обошлось без столкновений. Об этом сообщает Hromadske.

Участники акции прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Независимости в знак солидарности с белорусами. Они также остановились возле памятников Павлу Шеремету и Михаилу Жизневскому, почтив их память минутой молчания.

 

Активисты пришли с бело-красно-белыми флагами. Люди выкрикивали "Живе Беларусь", "Лукашенко в автозак", "Верим, можем, победим".

При этом когда участники марша возвращались на Майдан Независимости, появилась группа националистов - некоторые из них были представителями Нацкорпуса, но утверждали, что участвовали в акции не от этой организации. Националиста заявили, якобы присутствующие анархисты устроили провокацию. Националисты пытались сорвать плакат анархистов, произошли столкновения, с обеих сторон применяли перцовые баллончики.

 

Правоохранители объяснили присутствующим, что мероприятие должно проходить без символики и политических партий, поэтому плакат анархистов свернули.

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Белоруса 26-летнего Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа в лесном массиве в Святошинском районе Киева. Был председателем общественной организации "Белорусский дом в Украине".

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