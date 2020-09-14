В Киеве пропал подросток с родинкой на щеке

В Киеве пропал 15-летний Радзевич Николай Витальевич, который 13 сентября ушел из дома и до сих пор не вернулся. Место нахождения его неизвестно, на связь с родными не выходит.



Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".





Автор: Нацполиция На связь с родными не выходит

При наличии любой информации о возможном местонахождении подростка следует звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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В селе Снежки Ставищенского района Киевской области исчез 15-летний Олег Бойко. 23 августа, около 8:00, он ушел из дому и не вернулся.