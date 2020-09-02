Под Киевом исчез 15-летний парень

В селе Снежки Ставищенского района Киевской области исчез 15-летний Олег Бойко. 23 августа, около 08:00, он ушел с места жительства и до сих пор не вернулся. Место прибывание его неизвестно, на связь с родными не выходит.



Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.





Автор: ГУНП в Киевской области На связь с родными исчезнувший не выходит

При наличии любой информации о возможном его местонахождении звонить по телефону спецлинии полиции 102.



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