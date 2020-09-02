Под Киевом исчез 15-летний парень

В селе Снежки Ставищенского района Киевской области исчез 15-летний Олег Бойко. 23 августа, около 08:00, он ушел с места жительства и до сих пор не вернулся. Место прибывание его неизвестно, на связь с родными не выходит.
Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.
Пропавший Олег на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза карие. Одет в светлую футболку, темные спортивные штаны, темные кроссовки. Может быть в другой одежде.
При наличии любой информации о возможном его местонахождении звонить по телефону спецлинии полиции 102.
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