Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети

В селе Светильня Броварского района Киевской области исчезла 24-летняя Алина Созанская и двое несовершеннолетних детей женщины - 5-летняя Анастасия Созанская и 2-летний Михаил Созанский.

18 августа, в 11:00, они ушли с места жительства и до сих пор не вернулись. Местопребывание их неизвестно, на связь с родными не выходят.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Фото: ГУНП в Киевской области

Пропавшая Алина на вид 25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы прямые, средней длины, окрашенные в коричневый цвет, глаза серо-зеленые. Одета в платье красного цвета и текстильные мокасины белого цвета с цветочным рисунком.

Пропавшая Анастасия на вид 6 лет, рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые, русые, средней длины, глаза карие. Одета в футболку розового цвета и трикотажные бриджи синего цвета.

Пропавший Михаил на вид 2 лет, рост 90 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, русые, глаза карие. Одет в футболку синего цвета и трикотажные шорты синего цвета.

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Все могут быть в другой одежде.



При наличии любой информации о возможном местонахождении женщины и детей необходимо звонить по телефону спецлинии полиции 102.

В городе Вишневое Киевской области исчезла 16-летняя Алина Галат и ее 1,5-месячный сын Артем. 17 августа, около 18:00, она вышла с сыном на прогулку и не вернулась. На связь с родными не выходит.