 
Ексклюзивы
1/5
Могут быть перебои поставок горючего: как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Могут быть перебои поставок горючего: как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 45
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 495
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2565
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2340
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 936
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2394
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Фото
Все фото
3
3
3
3
14
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле
Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле
Видео
Все видео
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке
В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1728
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 936
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1791
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2394
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 108
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
вторник, 18 августа 2020 10:04

Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
3

  Комментировать

В городе Вишневое Киевской области исчезла 16-летняя Алина Галат и ее 1,5-месячный сын Артем. 17 августа, около 18:00, она вышла с сыном на прогулку и не вернулась. На связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области


На вид девушке 16-17 лет, рост 162 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые средней длины, лицо овальное, глаза голубые. Одета в серую футболку, джинсовые синие шорты выше колен.

Детская коляска песочного цвета с ярко-красными элементами.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки с младенцем необходимо звонить по телефону спецлинии полиции 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разыскивают беременную, бросившую на рынке маленького сына

Одесские полицейские разыскивают мать 7-месячного мальчика. Месяц назад женщина родом из Кировоградской области оставила сына в общежитии у подруги. А сама поехала, никому не сказав куда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали выселять людей

Украинцы и поляки договорились о перемирии

Из Москвы в Запорожье прибыло 2 самолета со взрывчаткой

Родился "убийца" Моцарта

Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 26047
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 22014
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 14256
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 10053
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 7020
Новости Киева
В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок
В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок Просмотров: 108
Сарра Яиц, Прамила и Харлампий: киевляне соревнуются в экзотичности имен для детей
Сарра Яиц, Прамила и Харлампий: киевляне соревнуются в экзотичности имен для детей Просмотров: 882
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
3
 Просмотров: 846
4G появился еще на 6 станциях метро в Киеве
4G появился еще на 6 станциях метро в Киеве Просмотров: 90
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку
3
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
3
Кузьме дали Героя Украины
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 6163
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua