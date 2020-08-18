Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын

В городе Вишневое Киевской области исчезла 16-летняя Алина Галат и ее 1,5-месячный сын Артем. 17 августа, около 18:00, она вышла с сыном на прогулку и не вернулась. На связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки с младенцем необходимо звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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Одесские полицейские разыскивают мать 7-месячного мальчика. Месяц назад женщина родом из Кировоградской области оставила сына в общежитии у подруги. А сама поехала, никому не сказав куда, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.