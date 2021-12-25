В Киеве прохожий погиб из-за драки между супругами

Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться. Фото: Нацполиция

В Киеве на Южной Борщаговке мужчину зарезали прямо посреди улицы. Потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться, в результате чего получил ножевые ранения.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского управления столичной полиции Татьяна Мельник. В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта на улице Булгакова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции, патрульные полицейские и судебно-медицинский эксперт.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь, прибыв по указанному адресу, правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также проработали видео с камер наблюдения.

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"Проанализировав собранную информацию, мы вышли на след предполагаемого подозреваемого. Менее чем через час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и в дальнейшем мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения. У него мы изъяли возможное орудие совершения преступления, а именно — кухонный нож, который направили на экспертизу", — рассказал Токарь.

В ходе досудебного расследования было установлено, что потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь.

По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Фигуранта поставлено в известность о подозрении в преднамеренном противоправном причинении смерти другому человеку. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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