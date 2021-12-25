Вспомнили о давнем долге: двое мужчин забили до смерти товарища

В Киеве двое мужчин убили товарища. Фото: Нацполиция

В Киеве двое мужчин забили товарища до смерти.

Компания распивала вместе алкоголь, впоследствии между ними начался спор из-за давнего денежного долга, который перерос в драку. Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

В результате двое мужчин нанесли своему оппоненту многочисленные удары в разные участки тела и скрылись. Впоследствии потерпевшего заметили прохожие и вызвали медиков. Мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

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Злоумышленников разыскали и задержали. Это киевлянин, 1991 года рождения, и ранее судимый за мошенничество уроженец Черниговской области, 1973 года рождения. Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест, им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Тернополе мужчина выстрелил из пистолета в 30-летнюю жену. В это время на руках держал двухлетнего ребенка.