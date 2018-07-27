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пятница, 27 июля 2018 19:16

В Киеве появился мурал Бэнкси - СМИ

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В Киеве появился мурал Бэнкси - СМИ
"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве ... Хм?". ФОТО: Александр Барабошко

На улице Жилянской в ​​столице появилось новое граффити. Авторство приписывают британскому художнику Бэнкси, чья личность остается доподлинно не известной.

"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве... Хм?"- подписал фото киевский блогер Александр Барабошко.

Рисунок появился во время фестиваля UPark, где выступил музыкальный дуэт Massive Attack. В его состав входит певец Роберт Дель Ная, который, по одной из версий, и является художником Бэнкси.

Даты появления и локации его новых работ часто совпадают с маршрутами концертных туров Massive Attack. Догадки, что Роберт Дель Ная - это Бэнкси, высказывал редактор журнала Крейг Уильямс. Затем британский диджей Goldie в интервью оговорился, назвав Бэнкси "Робертом".

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Мужчину, который мог оказаться Бэнкси, случайно снял на видео житель британского города Кингстон-апон-Халл Ричард Тильсон.

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