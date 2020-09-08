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вторник, 08 сентября 2020 15:14

В Киеве появилась стена изо мха
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На Почтовой площади столицы установили стену со мхом, которая будет выполнять функцию фильтра для воздуха. Модуль абсорбирует пыль, уменьшает шум от автомобилей, а также делает пространство более уютным и привлекательным.

Об этом сообщили "Агенты перемен".

Фото: a3.kyiv.ua

"Внутри модуля - сварная металлоконструкция. Сверху мы обшили ее доской. Подо мхом проложили систему полива и постелили субстрат. Субстрат должен впитывать и равномерно распространять влагу. Доски залакировали, чтобы защитить их от влаги", - поделился Дмитрий Ковальчук, участник команды.

На подобную идею активистов вдохновил лондонский проект CityTree, в рамках которого город оснащают лавочками с модулями. Опыт других городов зарекомендовал себя как прогрессивный - данный модуль очищает воздух как 275 деревьев одновременно.

В перспективе такие модули хотят установить возле других общественных мест.



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На столичном мусоросжигательном заводе "Энергия" установили экспериментальную систему химчистки. Ее задача - определить наиболее эффективный состав реагентов химчистки дымовых газов перед строительством полноценной системы, которое завершат в 2022 году.

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