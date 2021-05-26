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– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 16:19

В Киеве появилась оригинальная зона отдыха
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В Киеве на ул. Политехнической установили необычную многофункциональную скамью. Она состоит из пяти квадратных сосновых блоков высотой от 20 до 60 см и длиной каждого блока 1,5 м, чтобы люди придерживались социальной дистанции, когда будут отдыхать на ней.

Разработали и установили скамью дизайнеры студии ORFO Universal Design, организация KPI urban squad, волонтеры и местные жители.

"Мы мечтаем превратить улицу Политехническую на полифункциональный пространство здорового досуга, обучения, общения и сплочения общества вокруг ценностей устойчивого города. Зону можно использовать не только как место для сидения: роллеры, например, попытались задействовать скамью как рампу ", - рассказывают разработчики проекта.

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Киевляне уже облюбовали новую зону отдыха. Прохожие с интересом рассматривают необычную конструкцию, фотографируются или садятся отдохнуть. Лава достаточно большая, поэтому можно легко разместиться компанией.

В Киеве появилась необычная скамейка
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
В Киеве появилась необычная скамейка
В Киеве появилась необычная скамейка
В Киеве появилась необычная скамейка
В Киеве появилась необычная скамейка

Киевсовет выделил земельный участок общей площадью почти 6,4 га для создания парка отдыха Никольская Слободка. Для этого мэрия города поддержала решение о выкупе земельных участков, которые находились в собственности акционерного общества. Речь идет о территории между ул. Никольско-Слободской и просп. Броварским в Днепровском районе столицы.

В частности, на берегу Днепра городские власти планируют обустроить современную и просторную зеленую зону.

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