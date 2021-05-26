В Киеве появилась оригинальная зона отдыха

В Киеве на ул. Политехнической установили необычную многофункциональную скамью. Она состоит из пяти квадратных сосновых блоков высотой от 20 до 60 см и длиной каждого блока 1,5 м, чтобы люди придерживались социальной дистанции, когда будут отдыхать на ней.
Разработали и установили скамью дизайнеры студии ORFO Universal Design, организация KPI urban squad, волонтеры и местные жители.
"Мы мечтаем превратить улицу Политехническую на полифункциональный пространство здорового досуга, обучения, общения и сплочения общества вокруг ценностей устойчивого города. Зону можно использовать не только как место для сидения: роллеры, например, попытались задействовать скамью как рампу ", - рассказывают разработчики проекта.
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Киевляне уже облюбовали новую зону отдыха. Прохожие с интересом рассматривают необычную конструкцию, фотографируются или садятся отдохнуть. Лава достаточно большая, поэтому можно легко разместиться компанией.
Киевсовет выделил земельный участок общей площадью почти 6,4 га для создания парка отдыха Никольская Слободка. Для этого мэрия города поддержала решение о выкупе земельных участков, которые находились в собственности акционерного общества. Речь идет о территории между ул. Никольско-Слободской и просп. Броварским в Днепровском районе столицы.
В частности, на берегу Днепра городские власти планируют обустроить современную и просторную зеленую зону.
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