В Киеве лакомый кусок земли защитили от застройки - там будет парк

В Киеве появится новый парк. Фото: pixabay.com

Киевсовет выделил земельный участок общей площадью почти 6,4 га для создания парка отдыха Никольская Слободка. Для этого мэрия города поддержала решение о выкупе земельных участков, которые находились в собственности акционерного общества.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Речь идет о территории между ул. Никольско-Слободской и просп. Броварским в Днепровском районе столицы. В частности, на берегу Днепра городские власти планируют обустроить современную и пространства зеленую зону", - говорится в сообщении.

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Такое решение сделает невозможным застройку этой территории, считает глава постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

"Учитывая то, что в Днепровском районе не хватает зеленых зон, местная община полностью поддерживает обустройство новых озелененных территорий общего пользования и активно выступает против их застройки", - отметил Терентьев.

В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.