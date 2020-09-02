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среда, 02 сентября 2020 14:42

В Киеве появилась цветные фонтаны - яркие фото
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На Демеевской площади вблизи фабрики Roshen в Киеве открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу.

Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади
Фото: Тарас Подолян/Gazeta.ua
Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади
Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади
Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади
Общественное пространство с фонтанами и световым шоу открыли на Демеевской площади

Площадь сухого фонтана - 1 тыс. кв. м. Более 100 струй, между которыми обустроили проходы, могут подниматься в высоту на 3 м. Французское бюро художников звука и света Les Eclaireurs подготовило светомузыкальные шоу, дневные и вечерние. А также мапинг-шоу от Front Pictures, которое каждый вечер будут воспроизводить на фасаде Roshen Plaza.

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Кроме фонтанов, есть зона для отдыха под кровлей. Она углубленная и от просп. Науки отгорожена стеклянным барьером. Доступ к ней свободный.

Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало киевское архитектурное бюро AER. Это часть комплексного проекта реконструкции и благоустройства территории Roshen, который начали еще в 2014 году. Проект также включает каток. Его открыли зимой 2019-го за фабрикой.

На Пейзажной аллее в Киеве завершили первую очередь реконструкции - от лестницы до урочища Гончары-Кожемяки и к скульптуре "Алиса в стране чудес".

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