В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+

Портрет Путина в лифте провисел недолго. Фото: скриншот с видео

В Киеве в одной из многоэтажек в лифте повесили портрет президента страны-агрессора Росси Владимира Путина. Камера снимала реакцию людей.

Соответствующее видео распространила в "Столице" в Telegram.

На кадрах видно, что почти ни одного из киевлян "обновка" лифта не оставила равнодушной. Люди рассматривали портрет, снимали видео и фотографировали. Все сопровождалось нецензурными выражениями в адрес главы Кремля.

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В конце концов портрет сорвал один из мужчин и бросил его на пол. Другой – ногами вытолкал из лифта.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае 2021 года.