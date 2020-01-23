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четверг, 23 января 2020 12:03

В Киеве потоп - вода била фонтаном
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Прорвало трубы
Фото: Facebook
Прорвало трубы
Прорвало трубы
Прорвало трубы
Прорвало трубы

В ночь на 22 января в Голосеевском районе Киева прорвало трубу - с образовавшихся трещин холодная вода била фонтанами.

Коммунальная авария возникла у дома по улице Демеевская, 39, сообщили в Facebook местные жители.

Уже утром часть асфальта провалилась, и жители рядом расположенного дома остались без холодной воды. Через несколько часов вода добралась до детского сада, где затопила подвал.

Коммунальщики, к которым обратились еще ночью, сразу после возникновения трещин, обещали починить трубы в течение суток. И уже 23 января утром водоснабжение возобновилось.

"Сегодня утром водоснабжение возобновилось! Ура! А на память нам остался такой "бермудский" демеевский многоугольник! Интересно, долго ли он будет украшать наш двор?" - прокомментировала одна из жительниц дома Лариса Прокопова.

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Повреждение тепломагистрали возле столичного торгового центра Ocean Plaza произошло из-за повреждения труб. Они отработали нормативный срок службы. Хотя аварийными не числились, ведь летом прошли испытания.

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Дата
23
января

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