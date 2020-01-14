Прорыв трубы в Ocean Plaza: назвали сроки ликвидации аварии

Перекрытое движение по улице Антоновича восстановят 15 января, после обеда. Фото: Ирина Шевченко

Повреждение тепломагистрали возле столичного торгового центра Ocean Plaza произошло из-за повреждения труб. Они отработали нормативный срок службы. Хотя аварийными не числились, ведь летом прошли испытания.

Теперь коммунальщики для ликвидации последствий должны заменить 23 м труб. На это есть время до утра 15 января.

Об этом заявил Александр Пилипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго".

"С этой трубой ситуация не редкость. 80 процентов тепловых сетей Киева уже отработали срок эксплуатации и требуют ремонта. Этому трубопроводу 32 года, нормой являются 25 лет. К сегодняшней ночи коммунальщики должны заменить трубы и утром засыплют яму. Тогда уже сверху положат новый асфальт. Над этим работают три бригады со специализированной техникой", – отмечает Александр Пилипишин.

К этой тепломагистрали подключены около 3 тыс. потребителей, оставшихся без отопления. Но сегодня утром их перевели на поставку от другой теплосети.

Ремонт этой трубы не поставит точку на аварийных сетях. В Киеве почти 3000 км сетей теплоснабжения, которые необходимо менять.

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Относительно компенсаций пострадавшим: сейчас должны создать комиссию, которая и будет работать над этим вопросом.

Что касается перекрытого движения по улице Антоновича, то его планируют восстановить во второй половине среды, 15 января.

В Киеве возле возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Проезжую часть ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Вода затопила первый этаж торгового центра. Люди на 2-м этаже не могут самостоятельно покинуть здание.