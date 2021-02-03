В Киеве посреди улицы нашли гранату

В Киеве на ул. Андрея Шептицкого полицейские обезвредили гранату, которая лежала возле проезжей части.

Боеприпас обнаружили утром 3 февраля, рассказал в Facebook Виталий Селик.

Фото: Виталий Селик

"Если кто-то потерял утром гранату на ул. Шептицкого, можете ее не искать. Полицейские только что ее обезвредили", - написал он.

По словам Селика, движение транспорта по улице ненадолго перекрывали, пока работали кинологи и взрывотехники.

Откуда взялась опасная находка, пока что неизвестно.

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В Днепропетровской области из-за взрыва запала от гранаты пострадали 2 детей - 14 и 6 лет. Их с травмами живота, рук и лица госпитализировали.