В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал

В столице на тротуаре просп. Лобановского появился провал.

Фото гигантской дыры распространили в Facebook-сообществе Los Solomas.

Фото: Los Solomas . Киев

"Вход в Нарнию. Вот такое отверстие появилось возле остановки Белгородская. Заявку на 1551 отправили", - говорится в описании фото.

Вскоре в сообществе поблагодарили за быструю реакцию. Ремонтные работы по ликвидации аварии на просп. Лобановского продолжаются. Место провала огородили.

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В столице на проезжей части ул. Большой Васильковской появился огромный провал из-за подмывания грунта.