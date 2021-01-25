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понедельник, 25 января 2021 14:02

В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
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В столице на тротуаре просп. Лобановского появился провал.

Фото гигантской дыры распространили в Facebook-сообществе Los Solomas.

Фото: Los Solomas . Киев

"Вход в Нарнию. Вот такое отверстие появилось возле остановки Белгородская. Заявку на 1551 отправили", - говорится в описании фото.

Вскоре в сообществе поблагодарили за быструю реакцию. Ремонтные работы по ликвидации аварии на просп. Лобановского продолжаются. Место провала огородили.

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В столице на проезжей части ул. Большой Васильковской появился огромный провал из-за подмывания грунта.

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