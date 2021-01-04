В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал

В столице на проезжей части ул. Большой Васильковской появился огромный провал из-за подмывания грунта.

Провал образовался после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей, сообщила в Facebook Голосеевская РГА.

Фото: Голосеевская РГА

"Дорожным-эксплуатационным управлением Голосеевского района принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения провала и восстановления асфальтового покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.

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В центре Киева возле Верховной Рады на ул. Грушевского провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.