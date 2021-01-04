 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 432
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4113
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 837
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1449
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1764
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 837
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
7
4
23
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
По Киеву будут курсировать 20 новых трамваев - вид современных вагонов
По Киеву будут курсировать 20 новых трамваев - вид современных вагонов
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции
Показали, как выглядит Арсенальная площадь после реконструкции
Атмосферные фото &quot;Зимней сказки&quot; на ВДНХ
Атмосферные фото "Зимней сказки" на ВДНХ
Видео
Все видео
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
Киевлянин нарушил ПДД и сыграл патрульным на баяне
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве митингующие чуть не взлетели на воздух
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Стоимость новогоднего меню с доставкой в ресторанах Киева
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 432
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1296
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 189
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1449
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1044
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 14:48

В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
3

  Комментировать

В столице на проезжей части ул. Большой Васильковской появился огромный провал из-за подмывания грунта.

Провал образовался после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей, сообщила в Facebook Голосеевская РГА.

Фото: Голосеевская РГА

"Дорожным-эксплуатационным управлением Голосеевского района принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения провала и восстановления асфальтового покрытия проезжей части", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве грузовик ушел под землю

В центре Киева возле Верховной Рады на ул. Грушевского провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

В США диктатора назвали "человеком года"

Запретили оборот иностранной валюты

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 16389
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 11709
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 11556
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
Сын экс-полицейского бежал с места ДТП с трупом в багажнике
3
 Просмотров: 8631
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 8569
Новости Киева
Температурной аномалией завершился 2020-й и начался 2021 год
Температурной аномалией завершился 2020-й и начался 2021 год Просмотров: 63
Часть Киева на этой неделе останется без света - список адресов
Часть Киева на этой неделе останется без света - список адресов Просмотров: 9
Елок не свозить: в зоопарке рассказали, чем опасны новогодние деревья для животных
Елок не свозить: в зоопарке рассказали, чем опасны новогодние деревья для животных Просмотров: 261
По Киеву будут курсировать 20 новых трамваев - вид современных вагонов
По Киеву будут курсировать 20 новых трамваев - вид современных вагонов
3
 Просмотров: 891
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 6504
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть