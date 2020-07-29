Возле Верховной Рады провалился асфальт

В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

В центре Киева, на улице Грушевского, провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.

Движение транспорта по улице пока ограничено, - сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.



"В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось. Сейчас участок огражден", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах Украины стало больше радаров для измерения скорости

Ранее возле станции метро Лыбедская прорвало трубу с горячей водой. Она подмыла асфальт. Образовалась яма шириной, как четыре полосы движения. Торгово-развлекательный центр "Оушен Плаза" залило кипятком. Девять человек получили ожоги. Затопило магазины.