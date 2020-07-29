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среда, 29 июля 2020 13:55

Возле Верховной Рады провалился асфальт

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Возле Верховной Рады провалился асфальт
В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

В центре Киева, на улице Грушевского, провалился асфальт. Причиной просадки дорожного покрытия стала авария прилегающего водопровода.

Движение транспорта по улице пока ограничено, - сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось. Сейчас участок огражден", - говорится в сообщении.

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Ранее возле станции метро Лыбедская прорвало трубу с горячей водой. Она подмыла асфальт. Образовалась яма шириной, как четыре полосы движения. Торгово-развлекательный центр "Оушен Плаза" залило кипятком. Девять человек получили ожоги. Затопило магазины.

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