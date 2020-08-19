В Киеве полицейские сбили мотоциклиста

Травмированного мотоциклиста госпитализировали. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве, пересекая перекресток ул. Бальзака и Драйзера, патрульные проигнорировали запрещающий сигнал светофора, вследствие чего сбили мотоциклиста.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.



"Отступая от Правил дорожного движения, патрульные спешили на срочный вызов и заранее включили сине-красные проблесковые маячки и сирену. В то же время на перекресток выехал мотоцикл Yamaha. Произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован.

На место аварии вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту проводится служебное расследование.

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В центре Киева, на Парковой дороге, Porsche выехал на встречную полосу и врезался в Renault. Водитель чудом не задел еще две машины.