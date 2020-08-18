Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль

Пострадавших в результате ДТП госпитализировали. Фото: Нацполиция

В центре Киева, на Парковой дороге, Porsche выехал на встречную полосу и врезался в Renault. Водитель чудом не задел еще две машины.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

По информации правоохранителей, пострадавших водителей Porsche и Renault отправили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют следователи.





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14 августа в Киеве автомобиль Mazda въехал в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего Затона. В результате наезда пострадал водитель Mazda. Его критическом состоянии доставили в реанимационное отделение.