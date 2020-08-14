В Киеве автомобиль разрушил кофейню

В Киеве 14 августа автомобиль Mazda въехал в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего Затона.

Соответствующая информация появилась на странице y Facebook dtp.kiev.ua.

Фото: Hlib Vyshlinsky

В результате наезда пострадал водитель Mazda. Сейчас он в критическом состоянии, его доставили в реанимационное отделение. У продавца травмирована рука.

Подробности аварии выясняются. На месте работают полицейские.





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Вблизи Броваров в Киевской области произошла авария с участием сразу 4 автомобилей. Скорее всего авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции.