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пятница, 14 августа 2020 12:36

В Киеве автомобиль разрушил кофейню
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В Киеве 14 августа автомобиль Mazda въехал в кофейню на остановке общественного транспорта на пересечении Днепровской набережной и Княжего Затона.

Соответствующая информация появилась на странице y Facebook dtp.kiev.ua.

Фото: Hlib Vyshlinsky

В результате наезда пострадал водитель Mazda. Сейчас он в критическом состоянии, его доставили в реанимационное отделение. У продавца травмирована рука.

Подробности аварии выясняются. На месте работают полицейские.

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Вблизи Броваров в Киевской области произошла авария с участием сразу 4 автомобилей. Скорее всего авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции.

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Дата
14
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