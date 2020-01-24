В Киеве планируют застроить жильем 10 промзон

Промрайон Киева перепрофилируют под нужды жилой застройки. Фото: facebook.com/genplankyiv

В Киеве планируют уменьшить площадь промышленных и коммунально-складских территорий. Зато обещают перепрофилировать территории для нужд общественной многоквартирной жилой застройки. Такие изменения заложили в проект генплана столицы.

Перечень промзон обнародовали на странице коммунальной организации "Институт генерального плана Киева" в Facebook.

Планируется, что изменения повысят эффективность использования земельных участков и производственных фондов. Это сделает Киев более европейским городом.

Сейчас в Киеве наблюдают потерю связи городского пространства с рекой и заброшенные промзоны. А преобразования промышленных территорий недалеко от центра на многофункциональные районы - это возможность для города сократить так называемые маятниковые миграции в рабочие дни. Ведь кроме нового жилья здесь появятся учреждения торговли, офисные площади небольших компаний, новые скверы, пешеходные аллеи.

"Такое развитие производственных территорий Киева полностью соответствует параметрам, характерным для современных европейских городов. Также предусмотрена реорганизация заброшенных промышленных зон под предприятия с новейшими технологиями, развитие системы общественных центров и общественных пространств", - считают в коммунальной организации.

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Планируют перепрофилировать около 1662 га территорий для общественной многофункциональной, жилой многоквартирной застройки, а также озеленение и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для работ выбрали десять промрайонов и промзон в пяти административных районах столицы:

• в Оболонском - "Подольско-Куреневский" промрайон,

• в Днепровском - промрайоны "Днепровский" и "Воскресенское",

• в Святошинском - промрайон "Никольская Борщаговка", "Нивки" и "Отрадное",

• в Голосеевском - промрайон "Теличка", промзоны "Пирогово" и "Корчеватое",

• в Дарницком - промрайон "Дарницкий".

Проектанты надеются, что в долгосрочной перспективе это улучшит качество жизни в соседних жилых кварталах и улучшит общую экологическую ситуацию в городе.

Расчетный период планирования - с 2020 по 2040 год.

Во втором полугодии 2019-го квартиры в Киеве на вторичном рынке в среднем подорожали на 11%. В цене возросло одно-, двух- и трехкомнатную жилье. Однокомнатная квартира в среднем стоила более $ 50 тыс. За двухкомнатную просили $ 70,5 тыс., Трехкомнатную - $ 98 тыс