Купить квартиру: сколько стоит жилье в разных районах Киева

Во втором полугодии 2019-го квартиры в Киеве на вторичном рынке в среднем подорожали на 11%. В цене выросло одно-, двух- и трехкомнатное жилье.

Однокомнатная квартира в среднем стоила более $50 тыс. За двухкомнатную просили $70,5 тыс., трехкомнатную - $98 тыс., передает olx.ua.

Дешевле всего приобрести "однушку" в Святошинском районе столицы - в среднем стоит $33 тыс. Более высокие цены в Деснянском районе - $33,9 тыс. В Днепровском районе купить однокомнатную квартиру стоит $40 тыс.

Автор: olx.ua Двухкомнатное жилье выгоднее всего покупать в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах.

Самые дорогие квартиры на Печерске - в среднем $115 тыс. за "однушку".

Двухкомнатное жилье выгоднее всего покупать в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах. Цены колеблются от $45 тыс. до $48 тыс. В Соломенском районе за "двушку" придется выложить $62 тыс.

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В двух районах Киева трехкомнатные квартиры напротив подешевели. В Шевченковском цена упала на 4,5% - до $129 тыс. В Соломенском жилье в среднем подешевело до $75 тыс.

В Деснянском районе купить "трешку" можно за $54 тыс., в Святошинском - за $64,7 тыс.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры в Голосеевском и Печерском районах - - $113 тыс. и $230 тыс. соответственно.

В прошлом году квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на $72, или 13,5%. В гривне из-за укрепления курса цена упала на 4,6%.