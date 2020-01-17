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суббота, 18 января 2020 21:10

Назвали область, где больше всего подорожали квартиры

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В прошлом году квадратный метр в новостройках в среднем подорожал на $72, или 13,5%. В гривне из-за укрепления курса цена упала на 4,6%.

Больше всего квартиры подорожали в Сумской области - на 36,7%. В январе 2019-го квадратный метр стоил $330, в конце года - $452. В Николаевской области недвижимость подорожала на 35,5%, в Хмельницкой - 23,2%, передает ubr.ua.

Автор: dom.ria.com
  В долларовом эквиваленте квартиры не подорожали только в Херсонской области.
В долларовом эквиваленте квартиры не подорожали только в Херсонской области.

В долларовом эквиваленте квартиры не подорожали только в Херсонской области.

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В прошлом году спрос на квартиры эконом-класса упал на 15-20%. Чаще стали покупать объекты комплексной застройки комфорт и бизнес-класса. Поэтому они подорожали на 3-5%.

Автор: dom.ria.com
  Застройщики планируют увеличить количество сданного в эксплуатацию жилья.
Застройщики планируют увеличить количество сданного в эксплуатацию жилья.

Сейчас застройщики активно развивают форматы "город в городе" преимущественно в классе комфорт. Такое жилье в 2020 году может вырасти в цене до 10-15% .Стоимость квартир эконом-класса зависит от удорожания себестоимости строительства. При сегодняшних ценах на стройматериалы и строительно-монтажные работы не превысит 5%.

В прошлом году в Украине появилось 482 новых объекта. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х - добавились новые секции.

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Дата
18
января

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