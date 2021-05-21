В Киеве перекроют много улиц - где не проехать

На выходных в столице состоятся спортивные соревнования. Фото: "Укринформ"

В эти выходные, 22–23 мая, в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнования "Спринт Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Об изменениях движения общественного наземного транспорта на время перекрытия улиц будет сообщено дополнительно", – уточнили в сообщении.

По информации организаторов, автодвижение перекроют с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая на Контрактовой площади. С 05:00 22 мая до 22:00 23 мая – на Почтовой площади. Также организаторы обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам.

График перекрытия улиц 22 мая:

– ул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30;

– ул. Борисоглебская – от ул. Волошской до ул. Братской – с 14:30 до 17:30;

– ул. Братская – от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской – с 14:30 до 17:30;

– ул. Андреевская – от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской – с 14:30 до 17:30;

– ул. Григория Сковороды – от пл. Контрактовой до ул. Волошской – с 14:30 до 17:30;

– ул. Волошская – от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской – с 14:30 до 17:30.

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График перекрытия улице 23 мая:

– Боричев спуск – с 07:00 до 12:30;

– ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30;

– поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30;

– Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 12:30;

– Набережное шоссе в направлении Гаванского моста – с 07:00 до 12:30;

– Владимирский спуск в направлении Почтовой площади – с 07:00 до 12:30;

– ул. Набережно-Крещатицкая - в направлении Гаванского моста – с 07:00 до 12:30;

– ул. Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста до ул. Электриков – с 07:00 до 12:30.

В рамках мероприятия будет проходить Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, участие в детских забегах примут спортсмены в возрасте от одного до 12 лет. Маршрут мероприятия – по ссылке.