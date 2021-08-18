В Киеве перекроют десятки улиц для репетиции парада. Карта

Накануне военного парада к 30-летию независимости Украины в Киеве проведут репетиции прохода войск. В связи с этим более 30 столичных улиц и площадей будут перекрывать три дня.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Автор: facebook.com/patrolpolice.gov.ua Карта перекрытия и ограничения движения по улицам Киева на время репетиции парада

Репетиции парада войск в центре столицы состоятся 18, 20 и 22 августа. В связи с этим с 15:30 до 00:00 введут временное ограничение движения транспортных средств на:

- ул. Крещатик;

- пл. Независимости;

- ул. Маршала Рыбалко;

- просп. Вячеслава Черновола;

- просп. Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);

- пл. Победы;

- ул. Старовокзальная;

- ул. Жилянская;

- ул. Большая Васильковская;

- пл. Льва Толстого,

- пл. Бессарабская;

- ул. Академика Туполева;

- ул. Антоновича;

- ул. Ивана Федорова;

- пл. Лыбидская;

- пл. Европейская;

- Владимирский спуск;

- Боричев спуск;

- ул. Набережно-Крещатицкая;

- ул. Нижний Вал;

- Глыбочицкий проезд;

- Петровская аллея;

- Парковая дорога;

- Днепровский спуск;

- Набережное шоссе;

- ул. Набережно-Крещатицкая;

- ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Владимирская;

- ул. Льва Толстого;

- ул. Саксаганского.

Кроме того, в это время ограничат движение на: ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до пл. Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к ул. Игоревской).

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Также 18, 20, 22 и 24 августа приостановят работу парковок.

Во время тренировок будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет артиллерийский салют.

Полиция просит водителей внимательно прочитать перечень участков с ограничением движения и учитывать ее при выборе маршрута.

Страны-соседки пришлют в Киев военных для участия в параде ко Дню Независимости. Из Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут в Киев военную технику. Участие этих стран в торжествах по поводу 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в продолжающемся конфликте с Россией.