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среда, 18 августа 2021 10:11

В Киеве перекроют десятки улиц для репетиции парада. Карта

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Накануне военного парада к 30-летию независимости Украины в Киеве проведут репетиции прохода войск. В связи с этим более 30 столичных улиц и площадей будут перекрывать три дня.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Автор: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
  Карта перекрытия и ограничения движения по улицам Киева на время репетиции парада
Карта перекрытия и ограничения движения по улицам Киева на время репетиции парада

Репетиции парада войск в центре столицы состоятся 18, 20 и 22 августа. В связи с этим с 15:30 до 00:00 введут временное ограничение движения транспортных средств на:

- ул. Крещатик;
- пл. Независимости;
- ул. Маршала Рыбалко;
- просп. Вячеслава Черновола;
- просп. Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);
- пл. Победы;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Большая Васильковская;
- пл. Льва Толстого,
- пл. Бессарабская;
- ул. Академика Туполева;
- ул. Антоновича;
- ул. Ивана Федорова;
- пл. Лыбидская;
- пл. Европейская;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- ул. Набережно-Крещатицкая;
- ул. Нижний Вал;
- Глыбочицкий проезд;
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Днепровский спуск;
- Набережное шоссе;
- ул. Набережно-Крещатицкая;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Владимирская;
- ул. Льва Толстого;
- ул. Саксаганского.

Кроме того, в это время ограничат движение на: ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до пл. Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска к ул. Игоревской).

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Также 18, 20, 22 и 24 августа приостановят работу парковок.

Во время тренировок будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет артиллерийский салют.

Полиция просит водителей внимательно прочитать перечень участков с ограничением движения и учитывать ее при выборе маршрута.

Страны-соседки пришлют в Киев военных для участия в параде ко Дню Независимости. Из Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут в Киев военную технику. Участие этих стран в торжествах по поводу 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в продолжающемся конфликте с Россией.

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