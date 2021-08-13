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пятница, 13 августа 2021 01:01

На параде ко Дню Независимости Украины примут участие военные из Чехии, Польши, Словакии

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На параде ко Дню Независимости Украины примут участие военные из Чехии, Польши, Словакии
Идет подготовка к параду на День Независимости. Фото: Корреспондент

Страны-соседки пришлют в Киев своих военных для участия в параде ко Дню Независимости.

Из Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула, сообщает "Радио Прага".

Польша и Словакия, помимо военнослужащих, привезут в Киев свою военную технику.

Участие этих стран в торжествах по поводу 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в продолжающемся конфликте с Россией, - указывается в сообщении.

Первоначально планировалось, что из официальных лиц Чешскую Республику на параде в Киеве будет представлять министр обороны Любомир Метнар, но в итоге Чехию на мероприятии представят заместитель министра по оборонной политике и стратегии Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

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Организаторы парада ко Дню Независимости будут пытаться во время проведения отказаться от части советских традиций. Например, не будет элементов проезда принимающего парад.

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