День Независимости: к парадам готовятся на суше и на воде

Фото: armyinform.com.ua

К парадам к юбилею Независимости Украины готовятся на суше и на воде.

Так, утром 14 августа Сухопутные войска Вооруженных сил Украины показали, как на аэродроме научно-технического комплекса им. Антонова проходит смотр пеших парадных расчетов, сообщают в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Военные демонстрировали готовность к парадам в Киеве и Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины. К парадам привлечено 36 парадных расчетов сил безопасности и обороны.

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А 13 августа на реке Днепр состоялись совместные тренировки сил сектора безопасности и обороны государства, которые примут участие в параде, сообщили в АрмияInform.

Участники мероприятия провели тренировочное прохождения малых бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", - рассказал представитель Командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Александр Павловский.

Также отработали высадку групп специального назначения и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80. После этого состоялась показательная демонстрация по оказанию помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

К мероприятия также будет привлекаться морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ. Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Страны-соседки пришлют в Киев своих военных для участия в параде ко Дню Независимости. С Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут в Киев свою военную технику. Участие этих стран в торжествах по поводу 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в продолжающемся конфликте с Россией.