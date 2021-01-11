В Киеве перекроют центральные улицы

В Киеве ограничат дорожное движение из-за визита президента Молдовы Санду. Фото: Nabeel Syed/Unsplash

Во вторник, 12 января, могут ограничить движение транспорта частью центральных улиц столицы. Причина - визит в Украину президента Молдовы Маи Санду.

Об этом в Facebook сообщило Управления государственной охраны.

"В связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Маи Санду возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве", - говорится в сообщении.

Какие именно улицы перекроют, пока не уточняют.

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Во время официального визита в Украину президент Молдовы Мая Санду встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмиыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Целью визита является восстановление отношений между соседями. Как сообщили в Офисе президента Украины, по результатам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.