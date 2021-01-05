Президент Молдовы рассказала, какие вопросы обсудит с Зеленским

Санду рассказала, что планирует обсудить с Зеленским. Фото: Мая Санду в Facebook

В этом месяце в Украину приедет президент Молдовы Мая Санду, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Целью визита является восстановление отношений между соседями, рассказала президент в ​​интервью Deutsche Welle.

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским. И это только начало. Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года. Нам важно восстановить отношения", - сказала Санду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Молдовы едет в Украину: это ее первый визит в должности

По ее словам, есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.

"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции", - рассказала президент Молдовы.

Во вторник, 12 января, президент Молдовы Мая Санду прибудет в Киев с официальным визитом. Состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым".